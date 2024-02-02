Какие изменения получили российских водителей с 1 февраля 2024 года. В том числе - рост сборов системы "Платон"

Светофоры и тарифы: что меняется с 1 февраля 2024 года в транспортном законодательстве РФ

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Прошлый год стал периодом значительных трудностей для российских водителей, отмеченный значительным ростом цен на автомобили и топливо, а также реформами в сфере такси и техосмотра. В сравнении с этими изменениями, февраль предвещает относительное спокойствие.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

С одним из ключевых изменений, вступающих в силу с 1 февраля 2024 года, связано изменение тарифов государственной системы "Платон". Эта система предусматривает взимание платы за проезд по федеральным дорогам для грузовиков массой более 12 тонн. Тариф увеличится до 3,05 рубля за каждый километр проезда, что составляет 7,42% от предыдущего уровня. Тарифы индексируются ежегодно в соответствии с уровнем инфляции. Последнее повышение цен произошло 1 февраля 2023 года и составило 11,94%.

В феврале не планируются изменения в правилах дорожного движения, страховании ОСАГО или размерах штрафов. Сотрудники ДПС будут продолжать осуществлять контроль за наличием зимней резины, которая остается обязательной в течение трех зимних месяцев. Штраф за использование несезонных шин составляет 500 рублей.

Также стоит отметить, что в некоторых регионах будет продолжен эксперимент по отмене мигающего зеленого сигнала светофора. Первый светофор с новым режимом, где зеленый сигнал сразу сменяется на желтый, а затем на красный без предварительного мигания, был внедрен в Москве в конце 2023 года.

Этот опыт будет расширен на другие регионы России, с целью заставить водителей замедлять скорость при приближении к перекресткам, вместо попыток проехать под мигающим зеленым светом, сообщает 110km.ru.