Финансовые подводные камни: рекомендации экспертов по выбору подержанного автомобиля без лишних затрат

Названы автомобили, которые требуют постоянных денежных вложений

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Эксперты поделились рекомендациями по избеганию приобретения определенных автомобилей на вторичном рынке, чтобы избежать возможных финансовых затрат на их обслуживание.

Фото: openverse.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0.

Необдуманная покупка подержанного автомобиля может привести к постоянным финансовым вложениям в его техническое обслуживание.

Составлен антирейтинг, во главе которого оказался Chevrolet Tahoe третьего поколения. Специалисты отмечают, что хотя технические проблемы при эксплуатации этого автомобиля практически исключены, основной расход будет связан с топливом из-за установленного под капотом 5,3-литрового двигателя мощностью 324 л. с. Расход топлива составляет приблизительно 25 литров на 100 километров.

На втором месте расположился Volkswagen Touareg с более скромным 3,6-литровым двигателем мощностью 249 л. с. Расход топлива ниже, однако владельцу приходится сталкиваться с высокими расходами на ремонт.

Третье место занял Audi Q7 с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 238 л. с. Несмотря на экономию топлива, этот кроссовер также требует значительных затрат на обслуживание и ремонт, подобно предыдущим моделям.