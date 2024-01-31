Финансовые подводные камни: рекомендации экспертов по выбору подержанного автомобиля без лишних затрат

Эксперты поделились рекомендациями по избеганию приобретения определенных автомобилей на вторичном рынке, чтобы избежать возможных финансовых затрат на их обслуживание.
Необдуманная покупка подержанного автомобиля может привести к постоянным финансовым вложениям в его техническое обслуживание.
Составлен антирейтинг, во главе которого оказался Chevrolet Tahoe третьего поколения. Специалисты отмечают, что хотя технические проблемы при эксплуатации этого автомобиля практически исключены, основной расход будет связан с топливом из-за установленного под капотом 5,3-литрового двигателя мощностью 324 л. с. Расход топлива составляет приблизительно 25 литров на 100 километров.
На втором месте расположился Volkswagen Touareg с более скромным 3,6-литровым двигателем мощностью 249 л. с. Расход топлива ниже, однако владельцу приходится сталкиваться с высокими расходами на ремонт.
Третье место занял Audi Q7 с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 238 л. с. Несмотря на экономию топлива, этот кроссовер также требует значительных затрат на обслуживание и ремонт, подобно предыдущим моделям.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.