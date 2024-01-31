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Финансовые подводные камни: рекомендации экспертов по выбору подержанного автомобиля без лишних затрат

Названы автомобили, которые требуют постоянных денежных вложений

1:17
Авто

Эксперты поделились рекомендациями по избеганию приобретения определенных автомобилей на вторичном рынке, чтобы избежать возможных финансовых затрат на их обслуживание.

Названы автомобили, которые требуют постоянных денежных вложений
Фото: openverse.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0.

Необдуманная покупка подержанного автомобиля может привести к постоянным финансовым вложениям в его техническое обслуживание.

Составлен антирейтинг, во главе которого оказался Chevrolet Tahoe третьего поколения. Специалисты отмечают, что хотя технические проблемы при эксплуатации этого автомобиля практически исключены, основной расход будет связан с топливом из-за установленного под капотом 5,3-литрового двигателя мощностью 324 л. с. Расход топлива составляет приблизительно 25 литров на 100 километров.

На втором месте расположился Volkswagen Touareg с более скромным 3,6-литровым двигателем мощностью 249 л. с. Расход топлива ниже, однако владельцу приходится сталкиваться с высокими расходами на ремонт.

Третье место занял Audi Q7 с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 238 л. с. Несмотря на экономию топлива, этот кроссовер также требует значительных затрат на обслуживание и ремонт, подобно предыдущим моделям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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