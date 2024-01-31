Как избежать мошенничества при выборе подержанного автомобиля: секреты оценки пробега и технического состояния

Автоэксперты рассказали, как узнать реальный пробег машины

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Один из ключевых аспектов, который привлекает внимание покупателей автомобилей, заключается в пробеге транспортного средства.

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Для определения этого параметра используется специализированное устройство — одометр.

Однако владельцы автомобилей часто вносят изменения в показатели одометра, чтобы более выгодно продать свое транспортное средство. Поэтому перед приобретением подержанного автомобиля следует тщательно изучить состояние тормозных дисков.

Как правило, водители заменяют их после того, как автомобиль проехал более 120 тысяч километров.

Затем следует проверить состояние шин. Обычно они служат от 3 до 5 сезонов или проходят пробег в 50 тысяч километров.

Таким образом, если транспортное средство было выпущено не более 5 лет назад, ожидается, что на нем будут заводские шины. В противном случае это может свидетельствовать о том, что автомобиль уже имеет значительный пробег.

Эксперты рекомендуют также обратить внимание на состояние лобового стекла. После длительной эксплуатации автомобиля на стекле могут появиться многочисленные трещины и царапины.

Не следует пренебрегать оценкой состояния салона. Если сиденья сильно потерты, это может указывать на длительный срок службы автомобиля.