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Автоэксперт Сажин раскритиковал идею отказа от мигающей зелёной фазы светофора

1:29
Авто

В нескольких городах России начался эксперимент с изменением работы светофоров, где зелёная фаза перейдет в красную без предварительного мигания. Эта мера внедрена на перекрёстках в Зеленограде, Владивостоке и Южно-Сахалинске с целью уменьшить количество аварий. Она направлена на предотвращение практики водителей, которые в последние секунды разрешительного сигнала склонны "проскакивать" светофоры и проезжать их под запрещающими сигналами, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автоэксперт Сажин раскритиковал идею отказа от мигающей зелёной фазы светофора
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автоэксперт Владимир Сажин выражает опасения относительно эффективности этой меры. Он полагает, что переход к запрещающему сигналу без предупреждающего мигания может увеличить риск аварий, особенно на подъездах к перекресткам. Сажин подчеркивает, что проблема "проскакивания" светофоров связана с более глубокими проблемами водителей, такими как несоблюдение ПДД.

Он предлагает более дифференцированный подход к решению проблемы, включая установку камер, фиксирующих ускорение перед перекрестком, и уменьшение нештрафуемого превышения скорости. Сажин считает, что такие меры сделают наказание за нарушение правил более неотвратимым.

Тем не менее, эксперт также подчеркивает необходимость изменения требований ПДД и правил использования светофоров, если вводятся новые практики. Он сомневается в целесообразности проведения подобных экспериментов на дорогах, учитывая возможные проблемы с соответствием стандартам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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