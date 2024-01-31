Экономьте на обслуживании автомобиля: пять методов сэкономить на техническом обслуживании вашего транспорта

Эксперты назвали три простых способа сэкономить на техобслуживании авто

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Обслуживание автотранспорта обычно является немаловажным расходом. Нередко владельцу приходится переплачивать в разы за обычную замену масла. Все же техническое обслуживание необходимо для продления срока службы автомобиля и обеспечения его безпроблемной работы на дорогах ещё на десятки тысяч километров.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Специалисты рассказывают о методах экономии при прохождении техосмотра. Подобная информация доступна в российских интернет-ресурсах.

Один из способов сэкономить — сравнение стоимости услуг. Рекомендуется ознакомиться с ценами на техническое обслуживание на различных станциях перед обращением в сервисный центр. Только после тщательного сравнения цен можно сделать выбор в пользу определенного сервиса.

Ещё одним методом сэкономить является самостоятельная замена некоторых расходных материалов. Например, владелец автомобиля может произвести замену масла или фильтра самостоятельно. Это позволит серьезно сэкономить, учитывая, что некоторые дилеры завышают цены на подобные услуги.

Также, можно сэкономить, приобретая расходные материалы самостоятельно. На некоторых станциях технического обслуживания могут использовать дорогие материалы и запчасти. Решение этой проблемы заключается в самостоятельном приобретении необходимых комплектующих и расходных материалов.