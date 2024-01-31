Безопасность на дороге: пять опасных моментов при обгоне, о которых забывают водители

Давно известно, что выполнение обгона считается одним из наиболее опасных маневров для водителей.
Часто этот риск увеличивается из-за ошибок, допускаемых некоторыми автомобилистами, которые играют с судьбой, решившись на обгон, который может закончиться трагическими последствиями.
Эксперты напоминают, что в случае даже малейших сомнений лучше воздержаться от выполнения обгона. Также не рекомендуется обгонять несколько транспортных средств одновременно, поскольку при скорости фуры 90 км/час обгонять ее требует поддержания скорости 130-140 км/час.
Даже само движение по встречной полосе на такой скорости представляет собой маневр, далеко не являющийся безопасным.
Водители часто переоценивают свои навыки, полагаясь на предполагаемое превосходство на дороге.
Также обгон сопряжен с опасностью использования дорожной разметки в качестве ориентира, так как даже на участках с повышенной опасностью она не всегда представляет собой сплошную линию.
Опасно обгонять грузовик, следующий в след за другим транспортным средством, из-за существенного ограничения обзора.
Важно постоянно контролировать обстановку с помощью зеркал заднего вида, и не следует полагаться на маневр ухода на обочину, который часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий.
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