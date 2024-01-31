Автоэксперты перечислили три способа обезопасить брелок сигнализации от перехвата сигнала

С каждым годом производители все больше совершенствуют системы безопасности транспортных средств.
Современные брелоки сигнализации позволяют открывать автомобиль и запускать двигатель бесконтактным способом. Однако злоумышленники также не отстают от прогресса и могут взламывать систему дистанционно, даже если смарт-ключ находится далеко от машины.
Для этого преступники создают "дубль" перехваченного радиосигнала и запускают двигатель. В последнее время такой метод угона становится все более "популярным".
Иногда для обеспечения безопасности автомобиля необходимо проявлять смекалку. Эксперты предложили несколько способов предотвратить перехват сигнала, которые просты и не требуют финансовых затрат.
Неожиданно, специалисты рекомендуют хранить брелок в микроволновке. Этот метод помогает блокировать радиоволну. Второй вариант — хранить брелок сигнализации в холодильнике. Также эксперты советуют обернуть ключ несколькими слоями простой фольги.
Оба эти метода также эффективны для предотвращения перехвата радиосигнала.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.