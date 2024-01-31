Автоэксперты перечислили три способа обезопасить брелок сигнализации от перехвата сигнала

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С каждым годом производители все больше совершенствуют системы безопасности транспортных средств.

Фото: Own work by DestinationFearFan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Современные брелоки сигнализации позволяют открывать автомобиль и запускать двигатель бесконтактным способом. Однако злоумышленники также не отстают от прогресса и могут взламывать систему дистанционно, даже если смарт-ключ находится далеко от машины.

Для этого преступники создают "дубль" перехваченного радиосигнала и запускают двигатель. В последнее время такой метод угона становится все более "популярным".

Иногда для обеспечения безопасности автомобиля необходимо проявлять смекалку. Эксперты предложили несколько способов предотвратить перехват сигнала, которые просты и не требуют финансовых затрат.

Неожиданно, специалисты рекомендуют хранить брелок в микроволновке. Этот метод помогает блокировать радиоволну. Второй вариант — хранить брелок сигнализации в холодильнике. Также эксперты советуют обернуть ключ несколькими слоями простой фольги.

Оба эти метода также эффективны для предотвращения перехвата радиосигнала.