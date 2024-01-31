Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять автомобиль на парковке с вывернутыми колесами

Любители автомобилей разделяются на две группы: одни утверждают, что на стоянке следует выравнивать колеса прямо, в то время как другие настаивают на том, чтобы колеса были повёрнуты в сторону бордюра.
Приверженцы второй точки зрения аргументируют, что поворот колёс может предотвратить отсечение автомобиля от ручного тормоза в случае аварии. Так, при столкновении с другим транспортным средством, машина заденет бордюр колесами.
Тем не менее, российские эксперты по автомобилям пояснили, почему полное выворачивание колес не рекомендуется. Во-первых, это может привести к избыточной нагрузке на гидравлическую систему усилителя руля, что может привести к ее выходу из строя.
Кроме того, в некоторых руководствах по обслуживанию автомобилей производителей рекомендуется не поворачивать руль. Это, правда, относится только к автомобилям с работающим двигателем.
Во-вторых, длительное удержание руля в повёрнутом положении может вызвать поломку масляных трубок: они могут трескаться или даже лопнуть.
Такой исход особенно вероятен, если деталь уже повреждена.
В-третьих, водитель может забыть, что оставил автомобиль с повёрнутыми колесами. В этом случае можно неожиданно начать движение вбок и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
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