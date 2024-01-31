Эксперты назвали 10 автомобилей, которые невыгодно перепродавать

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Опытные автомобилисты перед покупкой автотранспорта проявляют интерес к скорости его депрециации.

Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если машина стремительно теряет свою стоимость, приобретение ее становится невыгодным, особенно если владелец планирует последующую перепродажу.

Составлен рейтинг автомобилей, которые быстрее других утрачивают свою цену. В лидерах оказался седан Acura RLX, который после трех лет использования утрачивает до 55,8% своей первоначальной стоимости.

На втором месте расположился седан Lincoln MKZ, теряя 55,6% своей цены через три года эксплуатации.

Третье место занял автомобиль бизнес-класса Mercedes-Benz E-Class, потерявший 55,4% своей стоимости за тот же период.

На четвертом месте — роскошный седан Jaguar XF, с депрециацией в 54,8%.

В топ-6 также включены Cadillac XTS и Lincoln MKZ Hybrid, теряющие по 54,5% своей стоимости за три года.

В списке топ-10 также представлены модели, такие как Kia K900 (54,4%), BMW 5 Series (53,8%), Cadillac CTS (53,8%) и Audi A6 (53,3%).