Ностальгия за автомобильным комфортом: 5 уникальных функций, которые стареют как вино

Эксперты назвали 5 интересных классических опций, которых нет в современных авто

Современные транспортные средства предоставляют множество удобных функций, способствующих комфорту вождения и перевозке пассажиров.

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Тем не менее, существуют опции, которые больше не встречаются в современных автомобилях.

Эксперты поделились интересными "фишками", о которых опытные автолюбители вспоминают с теплотой и ностальгией. В лидерах этого списка оказалась рукоятка для регулировки подачи топлива в автомобилях "Жигули". Особенно ценной эта опция была зимой, в условиях морозов.

На втором месте расположилась массивная антенна, высочающая над крышей автомобиля. В современных машинах она уступила место "акульему плавнику" — небольшому выступу, не такому заметному на первый взгляд.

Третье место занял CD-чейнджер, который несколько десятилетий назад считался признаком роскоши. В настоящее время водители предпочитают хранить свою любимую музыку на флеш-накопителях.

Четвертое место в списке занимает встроенный телефон, ранее доступный только в роскошных автомобилях. С появлением мобильных телефонов и смартфонов потребность во встроенных телефонах ушла в прошлое.

Завершает список лучших классических опций обивка из велюра.