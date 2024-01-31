Эксперты поделились признаками увеличенного расхода моторного масла.

Эксперты назвали признаки повышенного расхода моторного масла

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Эксперты поделились признаками увеличенного расхода моторного масла.

Фото: openverse by naotoj is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В первую очередь специалисты уточнили, что двигатели с пробегом до 80 000 километров не должны тратить более одного литра масла между заменами.

Тем не менее, производитель может предоставить дополнительные рекомендации. Если, однако, каждые 5000 километров требуется доливать более одного литра, это может свидетельствовать о потенциальной утечке или проблемах в двигателе.

Автомобили с пробегом более 100 000 или 150 000 километров могут иметь повышенный расход масла. Следует отметить, что многое зависит от вязкости масла. Использование более тонких масел делает процесс просачивания технической жидкости через уплотнения, уплотнительные кольца и прокладки более легким.

Учитывая, что эти элементы также подвергаются износу, следует готовиться к увеличению расхода масла. Синеватый дым из выхлопной трубы автомобиля также указывает на неисправности в системе. Этот признак свидетельствует о сгорании масла, попадающего в камеру сгорания, и требует немедленного вмешательства.

Тем не менее, сброс масла может происходить и без видимого дыма, что может потребовать более глубокого ремонта в данной ситуации.