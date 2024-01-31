Как избежать царапин на пластике автомобиля: эффективные методы восстановления от экспертов

Автоэксперты рассказали, как убрать потертости на пластике в машине

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В последние годы производители автомобилей широко применяют пластик. Этот материал используется не только для создания приборной доски, но и для отделки салона. Однако у пластика есть серьезный недостаток — на нем часто возникают потертости и царапины. Даже при бережном отношении владельца к своему автомобилю, эти повреждения становятся неизбежными при долгом использовании. Это может привести к проблемам при перепродаже автомобиля, поскольку приходится снижать его цену.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Однако специалисты утверждают, что справиться с этим недостатком достаточно просто. Эксперты предлагают несколько методов, которые могут помочь избавиться от потертостей на пластике.

Один из способов — отполировать поврежденный участок. Для этого рекомендуется использовать шлифовальные пасты. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что этот метод может быть малоэффективным, хотя и бережным.

Более эффективным является термический метод. Поверхность с потертостью нужно разогреть строительным феном. Однако следует помнить о риске деформации поверхности при использовании этого метода.

Также существует химический метод для устранения царапин. Поверхность можно обработать салфеткой, смоченной в растворителе.