Не игнорируйте их: пять ключевых признаков, требующих продажи вашего старого автомобиля

Специалисты назвали 5 причин, указывающих на необходимость продажи автомобиля

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Эксперты в области автомобильной техники выделили пять основных признаков, свидетельствующих о неотложной необходимости продажи старого автомобиля.

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Среди серьезных поломок первым индикатором, на который обратили внимание специалисты, стало вздутие лакокрасочного покрытия и появление оранжевых пятен на его поверхности. Эти явления являются предвестниками начала коррозии кузова, решить проблему с которой возможно только прибегнув к затратному ремонту.

Вторым признаком является резкое увеличение расхода масла после пробега в 200 тысяч километров. Это указывает на наличие неисправностей в двигателе, что может потребовать серьезного, капитального ремонта.

Нецелесообразно задумываться о сохранении автомобиля после серьезного ДТП, так как шансы восстановления геометрии кузова крайне малы. Даже если удалось восстановить внешний вид, безопасность автомобиля значительно снизится из-за возможных повреждений.

Удары при переключении скоростей и подтеки масла предвещают неотложный ремонт коробки передач, который также может потребовать существенных затрат.

Если автомобиль каким-то образом оказался под водой, его продажа также становится неизбежной. Причиной этому может быть окисление десятков метров проводов после контакта с влагой.