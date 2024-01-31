Безопасность на дороге: почему эксперты рекомендуют избегать остановки на обочине при высоких скоростях

Автоэксперты рассказали, в каком случае остановка на обочине может быть опасной

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Автоэксперты поделились рекомендациями о том, когда стоит избегать остановки и стоянки на обочине, даже если это не нарушает правил дорожного движения.

Фото: Openverse by Dima st bk is licensed under CC BY-SA 4.0

Особенно это актуально при движении по автостраде или автомагистрали. Обычно здесь поддерживается высокая скорость, не редко превышающая 100-110 км/ч, с учетом того, что многие водители склонны превышать установленные ограничения. Именно поэтому остановка или парковка на обочине в таких условиях может быть опасной, так как трудно своевременно заметить припаркованный автомобиль и безопасно включиться в движение после остановки.

Также неразумно останавливаться на горных спусках, подъемах или в слепых зонах возле поворотов. Остановка в ночное время в неосвещенных местах также считается рискованной, даже при включенных аварийных огоньках, поскольку другие водители могут ошибочно принять припаркованное транспортное средство за движущееся.

Аналогичные риски возникают при парковке во время дождя, сильного тумана или при неблагоприятных погодных условиях, когда видимость существенно ухудшается.

Также стоит избегать остановки у канавы, на краю кювета или обрыва, даже если это соблюдает правила дорожного движения. Вес машины может оказаться слишком большим для насыпи, и обвалившийся грунт может вызвать опасность переворачивания автомобиля.