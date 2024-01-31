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Как эксперты рекомендуют проверять состояние шин после длительного простоя автомобиля: основные методы и рекомендации

Эксперты назвали 4 способа проверить шины после долгого простоя авто

1:31
Авто

Эксперты выделили основные методы проверки состояния шин после длительного простоя автотранспорта. Подобная информация доступна в сети интернет.

Эксперты назвали 4 способа проверить шины после долгого простоя авто
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Специалисты подчеркивают, что период стоянки практически не влияет на нагрузку на колеса. Тем не менее, необходимо регулярно контролировать давление в шинах хотя бы один раз в две недели, чтобы избежать их деформации под воздействием веса дисков.

Визуальный осмотр

Владельцу автомобиля следует проверить отсутствие деформации колес и выявить возможное наличие трещин или разрывов на шинах.

Проверка давления

Если водитель длительное время не использовал автомобиль, необходимо проверить давление в шинах перед первой поездкой. При необходимости следует накачать камеры до уровня 1,9-2,2 атмосфер. Иногда может потребоваться даже небольшое снижение давления в колесах.

Специалисты рекомендуют накачивать задние колеса чуть сильнее, чем передние.

Глубина протекторов

Уровень протектора не должен быть менее 1,6 мм. Если отсутствуют специальные инструменты, можно воспользоваться обычной монеткой, вставив ее кромком в протектор.

Замена шин не требуется, если резина покрывает только боковую часть шин.

Вибрация рулевого колеса

Если руль вибрирует, рекомендуется провести балансировку колеса. Это лучше доверить специализированным сервисным центрам. Самостоятельное вмешательство не рекомендуется.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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