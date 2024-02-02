Температурные вызовы: почему современные двигатели перегреваются и как обеспечить их надежное охлаждение

Автоэксперты объяснили, почему современные двигатели легко перегреваются

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Несмотря на прогресс в области технологий, современные автомобили сталкиваются с проблемой перегрева двигателя, как сообщают российские эксперты.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Одной из причин этого явления является повышенная температура современных двигателей. В то время как традиционные силовые агрегаты функционируют при температуре от 75 до 105 °C, новые двигатели работают в диапазоне от 115 до 130 °C. Это приводит к увеличению нагрузки на поршневую группу и материалы, такие как резина и пластик.

Экстремальный температурный режим обусловлен особенностями работы турбонагнетателя и каталитического нейтрализатора. Размещение последнего близко к двигателю направлено на более быстрое прогревание мотора.

Также стоит учесть, что автоматическая коробка передач требует специальной системы охлаждения, что приводит к повышению температуры под капотом.

Вторым фактором является недостаточное обдувание, вызванное проблемами с поступлением воздуха к радиатору охлаждения двигателя. Также наличие грязи и пыли между теплообменниками может стать причиной.

Чтобы предотвратить проблемы с перегревом двигателя, рекомендуется проводить промывку радиаторов хотя бы раз в год, а также менять охлаждающую жидкость каждые 60 километров.