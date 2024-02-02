Не расслабляйтесь: пять признаков, что пора менять шины

Эксперты рассказали, как часто нужно менять автомобильные шины

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Эксперты в области автомобильных транспортных средств напомнили водителям о признаках, указывающих на необходимость замены шин на их автомобилях.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

При оценке необходимости замены следует ориентироваться исключительно на остаточный размер протектора. Важно учитывать, что срок службы шин зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автомобиля.

Обычно, один комплект шин может прослужить 2-3 сезона, что соответствует пробегу от 40 до 70 тысяч километров. Однако это не означает, что владельцам автомобилей можно расслабиться на этот период.

Необходимо регулярно осматривать состояние шин и уровень протектора. Отмечается, что зимние шины изнашиваются быстрее, и шипованную резину со стертыми шипами рекомендуется использовать только летом. Даже на сухом асфальте в солнечную погоду сцепление шин может значительно ухудшиться.

В случае необходимости эксперты рекомендуют установить новые шины на переднюю ось, а более изношенные переместить на заднюю ось. Важно помнить, что шины считаются пригодными до тех пор, пока глубина протектора на летних шинах не менее 1,6 мм, а на зимних не менее 4 мм.