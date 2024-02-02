Экспертные советы: как обезопасить свой автомобиль от угона в мире современных технологий

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Эксперты рассказали, как обезопасить автомобиль от возможного угона

1:16
Авто

Несмотря на прогресс в области технологий и улучшение систем безопасности в транспортных средствах, проблема угона автомобилей остается актуальной.

Эксперты рассказали, как обезопасить автомобиль от возможного угона
Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Эксперты по автобезопасности выделили уязвимые места в защищенных автомобилях и поделились методами обеспечения безопасности автомобиля.

Специалисты отмечают, что противоугонные системы, установленные на транспортных средствах, произведенных в Азии, имеют меньшую эффективность по сравнению с европейскими автомобилями. Например, автомобили, выпущенные в Германии, обычно оснащены высококлассными системами безопасности.

Эксперты не рекомендуют отказываться от использования заводского иммобилайзера, поскольку это может ослабить защиту автомобиля.

Устанавливать недорогие сигнализации без дополнительных иммобилайзеров также не рекомендуется.

Желательно, чтобы сигнализация была снабжена диалоговым кодом, что снижает риск взлома. Бесключевой доступ к автомобилю представляет опасность, поскольку угонщики часто пользуются этим методом. Рекомендуется установить механические блокираторы руля и рычага коробки передач для дополнительной безопасности.

Эксперты также советуют установить дополнительный замок на капоте и GPS-маяк для отслеживания местоположения транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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