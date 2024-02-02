Секреты автомобильных гаджетов: 10 невероятно полезных аксессуаров, о которых вы не знали

Названы 10 полезных, но малоизвестных аксессуаров для автомобилей

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Современные автомобили обладают разнообразным набором полезных функций, но существуют дополнительные аксессуары, о которых многие автолюбители даже не подозревают.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты в области автомобильной техники в России выделили 10 малоизвестных деталей, которые могут пригодиться владельцам автомобилей.

Кабельные зажимы облегчают сбор проводов, используемых для различных устройств в салоне.

облегчают сбор проводов, используемых для различных устройств в салоне. Для предотвращения потери мелких предметов, таких как монеты, существуют переносные ниши для мелочи, которые также могут использоваться для размещения стаканчиков.

для мелочи, которые также могут использоваться для размещения стаканчиков. Наборы для ремонта стекол помогают быстро устранить небольшие повреждения транспортного средства, а также используются для полировки фар.

помогают быстро устранить небольшие повреждения транспортного средства, а также используются для полировки фар. Органайзер , закрепленный на солнцезащитном крючке, предоставляет удобное место для хранения большого количества документов.

, закрепленный на солнцезащитном крючке, предоставляет удобное место для хранения большого количества документов. Специальные наборы для удаления шерсти пригодны для хозяев домашних животных.

Для любителей хорошего дизайна предлагается особый держатель для салфеток .

. Контейнеры для мусора помогают поддерживать порядок в салоне и избавлять от неприятных запахов.

помогают поддерживать порядок в салоне и избавлять от неприятных запахов. Проекционный дисплей предоставляет информацию о скорости движения и остатках топлива в бензобаке.

предоставляет информацию о скорости движения и остатках топлива в бензобаке. Специальный "брелок" предназначен для разбивания стекла или разрезания ремня безопасности в случае дорожно-транспортного происшествия.

предназначен для разбивания стекла или разрезания ремня безопасности в случае дорожно-транспортного происшествия. GPS-трекер позволяет быстро определить местонахождение припаркованного или угнанного автомобиля.