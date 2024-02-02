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Секреты автомобильных гаджетов: 10 невероятно полезных аксессуаров, о которых вы не знали

Названы 10 полезных, но малоизвестных аксессуаров для автомобилей

1:28
Авто

Современные автомобили обладают разнообразным набором полезных функций, но существуют дополнительные аксессуары, о которых многие автолюбители даже не подозревают.

Названы 10 полезных, но малоизвестных аксессуаров для автомобилей
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты в области автомобильной техники в России выделили 10 малоизвестных деталей, которые могут пригодиться владельцам автомобилей.

  • Кабельные зажимы облегчают сбор проводов, используемых для различных устройств в салоне.
  • Для предотвращения потери мелких предметов, таких как монеты, существуют переносные ниши для мелочи, которые также могут использоваться для размещения стаканчиков.
  • Наборы для ремонта стекол помогают быстро устранить небольшие повреждения транспортного средства, а также используются для полировки фар.
  • Органайзер, закрепленный на солнцезащитном крючке, предоставляет удобное место для хранения большого количества документов.
  • Специальные наборы для удаления шерсти пригодны для хозяев домашних животных.
  • Для любителей хорошего дизайна предлагается особый держатель для салфеток.
  • Контейнеры для мусора помогают поддерживать порядок в салоне и избавлять от неприятных запахов.
  • Проекционный дисплей предоставляет информацию о скорости движения и остатках топлива в бензобаке.
  • Специальный "брелок" предназначен для разбивания стекла или разрезания ремня безопасности в случае дорожно-транспортного происшествия.
  • GPS-трекер позволяет быстро определить местонахождение припаркованного или угнанного автомобиля.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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