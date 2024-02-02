Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей

Эксперты назвали основные ошибки, которые изнашивают ремень ГРМ

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По мнению экспертов в области автомобилей, основной причиной выхода из строя ремня ГРМ является недостаток опыта и знаний у водителей.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В числе основных допускаемых ошибок выделяется запуск двигателя автомобиля "с толкача", как одна из первых и основных. Специалисты подчеркивают, что практически все производители автомобилей предостерегают об этом в руководстве по эксплуатации, указывая на риск возникновения различных неисправностей при таком методе запуска.

В результате такой практики может произойти обрыв ремня ГРМ из-за резкой нагрузки на него, что приводит к его разрыву под действием увеличивающегося напряжения.

Этот метод запуска чаще всего используется неопытными водителями, которые, не считая, что в этой процедуре есть особый вред, активно применяют его для остановки автомобиля.

Подобные действия можно сравнить с еще одной распространенной ошибкой – резким торможением без выжима сцепления. Эксперты предупреждают, что при экстренном торможении нагрузка на ремень увеличивается, что также может привести к его поломке.

Важно помнить, что при установке нового ремня ГРМ необходимо правильно его закрепить и натянуть. Слабое натяжение, перетяжка или растяжение в процессе эксплуатации могут привести к быстрому износу.

Постоянный контроль положения ремня ГРМ является необходимым мероприятием для предотвращения непредвиденных ситуаций.