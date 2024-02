Секреты безопасного транспортирования топлива: пластиковые бутылки vs. Специальные канистры

Многие водители предпочитают применять пластиковые бутылки в качестве емкости для топлива, что является более удобной альтернативой сертифицированным канистрам. Основным плюсом использования пластиковой тары является ее невысокая стоимость.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.