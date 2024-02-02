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Секреты безопасного транспортирования топлива: пластиковые бутылки vs. Специальные канистры

Можно ли наливать бензин в пластиковую тару

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Многие водители предпочитают применять пластиковые бутылки в качестве емкости для топлива, что является более удобной альтернативой сертифицированным канистрам. Основным плюсом использования пластиковой тары является ее невысокая стоимость.

Можно ли наливать бензин в пластиковую тару
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Однако вопрос о том, насколько такие бутылки обеспечивают герметичное и надежное хранение топлива, нашел свой ответ среди экспертов в области автотранспорта в России. Специалисты обратили внимание на правила заправочных станций, где применение несертифицированных емкостей запрещено.

Это связано с тем, что в процессе движения автомобиля накапливается статическое электричество, обусловленное трением колес о дорожное покрытие и трением кузова о пыльный воздух. Несмотря на то, что топливо плохо проводит электричество, трение о стенки пластиковой бутылки может вызвать разряд, особенно если материал тары обладает хорошей электропроводимостью.

Это создает риск самовозгорания бензина или дизельного топлива внутри тары. Именно поэтому использование пластиковых или стеклянных емкостей для перевозки горючего запрещено. Существуют специальные канистры, изготовленные из диэлектрического пластика, которые могут быть безопасно использованы в подобных ситуациях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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