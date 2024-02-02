Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

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Эксперты из Германии разработали рейтинг наиболее надежных автомобилей, включив в список модели, пользующиеся популярностью на европейском рынке и, по их мнению, практически не подверженные поломкам. Рейтинг был составлен сотрудниками организации TUV, при использовании критерия количества обращений в сервисные центры за последние годы. На вершине этого рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLC, владельцы которого редко обращались за техническим обслуживанием в течение последних 2-3 лет.

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Не менее заметно, что в списке находится ещё пять моделей Mercedes-Benz: SLC/SLK, A-Class, B-Class, C-Class и E-Class Coupe. Однако, помимо автомобилей этой марки, высокие позиции в рейтинге заняли также Audi A1 и Porsche 911, подчеркивая их надежность.

Интересно отметить, что среди надежных автомобилей в рейтинге присутствует Mazda CX-3, единственная модель, не произведенная в Германии.

С другой стороны, антирейтинг надежности возглавили Citroen Berlingo, Renault Logan и Renault Duster, которые, согласно мнению экспертов, чаще других подвергаются поломкам.