Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые проанализировали стресс офисных работников, следя за мышкой и клавиатурой
Украинцы всё чаще используют VPN для заходов на российские сайты
Отоларинголог Марнова назвала пробки в миндалинах одной из причин дискомфорта в горле
Пропавшая девять лет назад девушка из Ленобласти стала боевиком ИГИЛ*
В Венгрии заявили о своём триумфе в истории с 50 млрд евро для Украины
В Театре на Трубной покажут спектакль "Лондонский треугольник"
Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации
Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан
В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

1:11
Авто

Эксперты из Германии разработали рейтинг наиболее надежных автомобилей, включив в список модели, пользующиеся популярностью на европейском рынке и, по их мнению, практически не подверженные поломкам. Рейтинг был составлен сотрудниками организации TUV, при использовании критерия количества обращений в сервисные центры за последние годы. На вершине этого рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLC, владельцы которого редко обращались за техническим обслуживанием в течение последних 2-3 лет.

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Фото: Openverse by topdeluxe is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Не менее заметно, что в списке находится ещё пять моделей Mercedes-Benz: SLC/SLK, A-Class, B-Class, C-Class и E-Class Coupe. Однако, помимо автомобилей этой марки, высокие позиции в рейтинге заняли также Audi A1 и Porsche 911, подчеркивая их надежность.

Интересно отметить, что среди надежных автомобилей в рейтинге присутствует Mazda CX-3, единственная модель, не произведенная в Германии.

С другой стороны, антирейтинг надежности возглавили Citroen Berlingo, Renault Logan и Renault Duster, которые, согласно мнению экспертов, чаще других подвергаются поломкам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
Ревматолог перечислил методы лечения остеоартроза Ирина Гусакова В ЕС раскрыли три сценария конфликта на Украине в 2024 году Петр Ермилин Третий американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее за 9 месяцев Дмитрий Плотников
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Последние материалы
В Театре на Трубной покажут спектакль "Лондонский треугольник"
Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации
Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан
В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Журналист NBC: поклонники хоккея в Вашингтоне обожают Овечкина
Диетолог Дианова назвала шаурму самым полезным фастфудом
Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед
Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину
Необычный и удобный способ выращивания растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников