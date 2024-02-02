Тщательный осмотр и умные вопросы: как обезопасить себя от перекупщиков при выборе авто

Как не попасть на "перекупщика": советы автоэкспертов

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

При приобретении автотранспорта можно столкнуться с так называемым "перекупщиком" — лицом, которое перепродаёт автомобили по более высокой цене. Российские эксперты поделились рекомендациями, как избежать подобных ситуаций, сообщают источники в интернете.

Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Перед тем, как связаться с продавцом, важно внимательно изучить объявление о продаже транспортного средства. После этого следует задать несколько простых вопросов владельцу, разместившему объявление, и ожидать четких ответов. В отличие от настоящих автолюбителей, перепродавцы часто не обладают подробной историей эксплуатации транспортного средства и могут владеть сразу несколькими автомобилями.

Это делает простые вопросы о пробеге автомобиля затруднительными. Также следует отметить, что перекупщики не всегда указывают свои данные в паспорте транспортного средства, и если бланк купли-продажи остается пустым, это должно вызвать настороженность.

Даже если продавец успешно ответил на все вопросы и его данные присутствуют в ПТС, необходим осмотр автомобиля "вживую". Особое внимание следует уделить подкапотному пространству, поскольку перекупщики часто проводят мойку двигателя для скрытия следов утечки масла.

Еще одним признаком присутствия перекупщика может быть факт продажи транспортного средства через посредника, такого как друг, брат или муж настоящего владельца, а не самого собственника автомобиля.