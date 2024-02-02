Как снизить расход масла: 5 шагов для водителей с проблемами моторного масла

Специалисты перечислили причины большого расхода моторного масла

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Многие водители часто сталкиваются с неприятной проблемой – излишне высоким расходом моторного масла. По мнению экспертов, причин для этого явления может быть несколько, как утверждают интернет-источники.

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Одной из возможных причин проблемы может быть неисправность распределительного вала и сальников коленвала. Водитель может самостоятельно провести замену этих деталей. Также высокий расход масла может быть связан с увеличением жесткости маслоотражательных колпачков, в таком случае требуется их обновление.

Еще одним фактором, влияющим на большой расход масла, может быть использование несоответствующего масла для двигателя. Часто это является ошибкой неопытных автолюбителей, которые, используя неудовлетворительную жидкость, могут вызвать "выгорание" силового агрегата.

Также высокий расход масла может быть обусловлен проблемами с радиатором или износом уплотнителей турбокомпрессора. В некоторых случаях приходится проводить полное техническое обслуживание двигателя, чтобы выявить и устранить причину.

Дополнительной причиной избыточного расхода масла может быть утечка в систему охлаждения.