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Секреты выбора цвета: почему опытные водители чаще выбирают белые автомобили

Эксперты рассказали, почему опытные водители выбирают машины белого цвета

1:32
Авто

Эксперты в автомобильной индустрии пришли к выводу, что большинство водителей с опытом предпочитают автомобили белого цвета.

Эксперты рассказали, почему опытные водители выбирают машины белого цвета
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот выбор обосновывается несколькими факторами. В первую очередь, стоимость белых автомобилей часто оказывается более доступной по сравнению с аналогичными моделями других цветов, поскольку белый цвет является базовым.

Новички, возможно, руководствуются своими вкусовыми предпочтениями, не обращая внимания на этот аспект.

Кроме того, белый автомобиль считается более практичным, поскольку на его поверхности менее заметны различные дефекты, такие как царапины, пыль и сколы. Важно отметить, что содержание в чистоте автомобиля черного цвета бывает труднее из-за быстрого оседания пыли даже после мойки.

Еще одним преимуществом белого цвета является легкость подбора деталей и цветов, что исключает необходимость в покраске и подборе цвета при необходимости ремонта.

Светлый цвет автомобиля также делает его более заметным на дороге, что способствует повышению безопасности. Этот эффект сохраняется и в темное время суток, когда белый цвет лучше отражается в свете фар.

Важно отметить, что в темноте белый автомобиль виден издалека, в отличие от автомобилей с темным цветом кузова.

В летнее время года, особенно в жаркую погоду, белый цвет также демонстрирует свою преимущественную роль в роли отражателя, что помогает уменьшить проникновение солнечных лучей в салон и снизить нагрев автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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