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Защитите свой автомобиль: почему второй ключ — не просто резервный, а важный инструмент

Автоэксперты рассказали, зачем нужен второй ключ зажигания и что делать, если его нет

1:14
Авто

Большинство современных автомобилей оснащены двумя ключами от замка зажигания в своей комплектации. Второй ключ необходим не только в качестве резервного в случае утери основного. Его также ценят в ситуациях механического износа, который, хоть и редок, но может привести к заеданию и плохой проворачиваемости замка зажигания. Иногда такие проблемы вызваны износом личинки замка.

Автоэксперты рассказали, зачем нужен второй ключ зажигания и что делать, если его нет
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этих случаях полезно иметь в запасе второй ключ. Однако, его роль может быть неограниченной. Например, в некоторых ситуациях он может выступать в качестве обходчика иммобилайзера, особенно при установке охранной системы с функцией автозапуска.

В таких случаях необходим специальный "обходчик", который позволяет штатной охранной системе проверять наличие чипа в ключе, обеспечивая возможность дистанционного запуска автомобиля.

При покупке автомобиля с установленной дополнительной сигнализацией и функцией дистанционного запуска важно удостовериться, что переданный новому владельцу комплект включает оба ключа. В случае передачи только одного ключа, рекомендуется уточнить, не утерян ли второй. Возможно, его следует найти в автомобиле, однако, для безопасности, лучше создать дубликат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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