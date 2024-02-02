Не игнорируйте симптомы: когда и как заменить глушитель автомобиля без риска для двигателя

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Эксперты рассказали, когда автомобилю необходима замена глушителя

1:05
Авто

Замену выхлопного глушителя автомобиля можно произвести в различных автосервисах, как сообщают эксперты по автомобилям, раскрывая, когда это становится необходимым.

Эксперты рассказали, когда автомобилю необходима замена глушителя
Фото: Wikipedia by Steevven1 is licensed under CC BY 2.5

По мнению специалистов, существуют определенные признаки, указывающие на необходимость замены глушителя. Одним из основных симптомов является появление рева из-под днища автомобиля.

Кроме того, к другим признакам неисправности глушителя относятся посторонние шумы при управлении транспортным средством и увеличение расхода топлива.

Эксперты подчеркивают, что неисправный глушитель следует обязательно заменить своевременно, поскольку в противном случае может пострадать двигатель автомобиля, что повлечет за собой более затратный ремонт.

Иногда дефект в выхлопной системе может потребовать полной замены силового агрегата. Специалисты напоминают, что своевременная замена глушителя способствует обеспечению безопасности во время управления автомобилем, предотвращая риск отравления газами.

Это объясняется тем, что глушитель является частью выхлопной системы машины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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