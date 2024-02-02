Секрет стабильности: почему регулярная подкачка воздуха в шинах – ключ к безопасному вождению

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Эксперты рассказали, чем грозит езда на авто с разным давлением в шинах

1:13
Авто

Если длительное время не проводить подкачку воздуха в шинах автомобиля, то давление в них может спонтанно снизиться. Этот явление часто обусловлено колебаниями температуры и, как следствие, потерей герметичности.

Эксперты рассказали, чем грозит езда на авто с разным давлением в шинах
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Иногда возникает ситуация, когда в шинах одного транспортного средства образуется неравномерное давление. Однако эксплуатация автомобиля с таким распределением давления может представлять опасность. Эксперты объясняют причины этого явления, и подробности можно найти в сетевых источниках.

При недостаточном давлении в шинах происходит смещение "пятна контакта шины" в сторону "плечевой зоны". Это приводит к ухудшению реакции автомобиля на повороты, затрудненному разгону и торможению.

Кроме того, уменьшается эффективность использования топлива, и повышается износ шин. Слишком высокое давление также отрицательно сказывается на управляемости транспортного средства, вызывая проблемы при прохождении поворотов, разгоне и торможении.

В подобных ситуациях также усиливаются вибрации от неровностей дорожного покрытия. В связи с этим специалисты рекомендуют регулярно контролировать давление в шинах и избегать неравномерных значений для каждого колеса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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