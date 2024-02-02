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Эксперты рассказали, через сколько километров автомобиль становится "с пробегом"

1:39
Авто

При покупке автомобиля на вторичном рынке покупатели обычно уделяют внимание нескольким ключевым параметрам. Одним из таких факторов является пробег — количество преодоленных транспортным средством километров.

Эксперты рассказали, через сколько километров автомобиль становится "с пробегом"
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Некоторые автолюбители считают, что качественное авто способно пройти более 300 тысяч километров, тогда как другие утверждают, что "вторая жизнь" автомобиля начинается после прохождения 120 тысяч километров. Специалисты, опираясь на данные интернет-источников, приняли решение по этому вопросу.

Эксперты заметили, что многие современные автомобили поступают на вторичный рынок после завершения гарантийного срока, который составляет от трех до пяти лет. За это время пробег может достигнуть 50 тысяч километров, что близко к отметке 60 тысяч, когда часто требуется провести ремонт.

Если автомобиль, купленный покупателем, не был подвергнут ремонту, то скоро ему, вероятно, придется оплачивать такие работы своими средствами.

Вторым важным этапом в "жизни" автомобиля является достижение пробега в 120 тысяч километров. В этот момент автомобиль требует серьезного технического обслуживания. Однако современные двигатели, как подчеркивают эксперты, рассчитаны на пробег в 200-250 тысяч километров.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание не только на пробег, но и на возраст автомобиля. Если относительно новое транспортное средство имеет значительный пробег, то это может свидетельствовать о его использовании для дальних поездок, что, в свою очередь, требует особого внимания к состоянию подшипников.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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