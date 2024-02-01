Выбор бензина: как правильно подобрать топливо для оптимальной работы вашего авто

Эксперты объяснили разницу между основными видами моторного топлива

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские специалисты раскрыли различия между основными типами автомобильного топлива, фокусируясь на разнице между бензином марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

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Эксперты подчеркивают, что эти различия не ограничиваются только качественными характеристиками топлива. Многие автопроизводители калибруют свои транспортные средства под конкретный вид топлива.

Предполагается, что использование топлива марки АИ-95, на которое рассчитан автомобиль, позволяет максимально раскрыть его потенциал.

Важно отметить, что нет смысла заправлять бак автомобиля, спроектированного для топлива АИ-92, высокооктановым бензином марки АИ-98 с надеждой улучшить определенные характеристики автомобиля. На практике это не приведет к ощутимым изменениям.

Тем не менее, эксперты считают, что в жаркую погоду допустимо заправлять автомобиль топливом с октановым числом выше рекомендованного. В этом случае двигатель будет работать более легко.

Причина заключается в том, что бензин марки АИ-98 содержит высококачественные присадки, которые обеспечивают защиту от детонации, что является полезным для любого двигателя при температурах выше 30 градусов Цельсия.