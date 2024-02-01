Выбор бензина: как правильно подобрать топливо для оптимальной работы вашего авто

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Эксперты объяснили разницу между основными видами моторного топлива

1:18
Авто

Российские специалисты раскрыли различия между основными типами автомобильного топлива, фокусируясь на разнице между бензином марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

Эксперты объяснили разницу между основными видами моторного топлива
Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Эксперты подчеркивают, что эти различия не ограничиваются только качественными характеристиками топлива. Многие автопроизводители калибруют свои транспортные средства под конкретный вид топлива.

Предполагается, что использование топлива марки АИ-95, на которое рассчитан автомобиль, позволяет максимально раскрыть его потенциал.

Важно отметить, что нет смысла заправлять бак автомобиля, спроектированного для топлива АИ-92, высокооктановым бензином марки АИ-98 с надеждой улучшить определенные характеристики автомобиля. На практике это не приведет к ощутимым изменениям.

Тем не менее, эксперты считают, что в жаркую погоду допустимо заправлять автомобиль топливом с октановым числом выше рекомендованного. В этом случае двигатель будет работать более легко.

Причина заключается в том, что бензин марки АИ-98 содержит высококачественные присадки, которые обеспечивают защиту от детонации, что является полезным для любого двигателя при температурах выше 30 градусов Цельсия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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