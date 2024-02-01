Избегайте опасностей на дорогах: секреты контроля за автомобилем при плохом покрытии

Эксперты напомнили о правилах управления автомобилем на плохой трассе

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Эксперты в области автомобильной безопасности напоминают о правилах управления транспортным средством при движении по дороге с плохим покрытием.

Фото: commons.wikimedia. org by Z22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В подобных ситуациях рекомендуется освоить навык контроля за положением колес автомобиля. Опасные ситуации возникают, когда водители начинают резко поворачивать рулевое колесо.

В таких случаях автомобиль сходит с выбранного курса. Коррекция отклонения должна осуществляться плавными движениями рулевого колеса, особенно при наличии дождливой погоды.

Хотя существует мнение, что "перелет над ямой" может смягчить удар, это действенно при скорости не более 60–70 км/ч.

Тем не менее специалисты предупреждают от превышения скорости на дороге с плохим покрытием свыше 70 км/ч, так как это может привести к более сильным последствиям.

Если удается избежать столкновения с ямой, можно попробовать использовать метод "раскачивания" автомобиля, для чего нужно резко затормозить перед препятствием и затем продолжить движение.

В любом случае важно разумно оценивать свой опыт вождения, возможности автомобиля и последствия выполняемых маневров.