Опасности поддельных масел: как выбрать безопасное решение в условиях дефицита автотоваров

Водителям в России придется заливать отечественное моторное масло

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Тема дефицита и повышения цен на автозапчасти для легковых автомобилей в России стала объектом обширных обсуждений. Однако на текущий момент лишь немногим владельцам автомобилей удается столкнуться с другим аспектом этой проблемы: появлением в продаже поддельных моторных масел различных зарубежных брендов, доля которых на рынке достигла 28%.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Портал njcar.ru предупреждает российских автовладельцев о высоком риске покупки низкокачественных подделок.

Повышение цен на автотовары в России не может быть объяснено исключительно колебаниями валютного курса. Фактически, цены на некоторые запчасти и расходные материалы выросли до 400 процентов! Для обычных автовладельцев это означает, что замена масла в двигателе становится не только дорогостоящей, но и рискованной процедурой.

Внимание потребителей начинает переключаться с значительно подорожавших импортных моторных масел в сторону отечественной продукции. Возможно ли без каких-либо проблем для двигателя иностранного автомобиля перейти на отечественные масла?

Здесь нет однозначного ответа, но в определенных ситуациях экономия на масле может быть безопасной для двигателя. Важно отметить, что отечественные нефтяные компании, производящие масляные бренды, сами производят "основу" для своих моторных масел, будь то синтетические или минеральные. При этом 90% присадок для масла производятся всего тремя ведущими иностранными компаниями, поставляющими эти добавки всем производителям моторных масел.

Например, если российский бренд моторных масел предлагает синтетическое масло с характеристиками 5W-30, то это масло подходит для использования в двигателе иностранного автомобиля, предназначенного для масел с аналогичными параметрами вязкости.

Это особенно актуально для атмосферных моторов, менее требовательных к характеристикам масла. Кроме того, важно помнить, что российское масло подделывают гораздо реже, и его можно менять чаще, так как оно стоит дешевле.

Использование российских масел в турбированных двигателях иностранных автомобилей может вызвать определенные сомнения. Например, заправка маслом "Лукойл" или "Газпромнефть" в малолитражный турбодвигатель 1,4 TFSI от VW может вызвать опасения.

Тем не менее, реальная ситуация не так плоха, как кажется. Некоторые российские производители масел получили одобрение для использования своих продуктов в двигателях мировых автопроизводителей, таких как BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz.