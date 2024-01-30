10 лет на дороге: что влияет на долговечность двух комплектов шин и дисков

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Шиномонтажник объяснил, почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках

1:51
Авто

Многие владельцы автомобилей стремятся приобрести два комплекта шин – зимние и летние, установленные на литых дисках. Это считается удобным и практичным, поскольку нет необходимости ожидать снегопада, стоять в очереди и оплачивать услуги по переобувке; все можно быстро сделать самостоятельно в гараже. Однако вопрос возникает: насколько долго такие шины прослужат без обращения в шиномастерскую?

Шиномонтажник объяснил, почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Портал njcar.ru выяснил у представителя шиномонтажной мастерской, насколько выгодно обладать двумя комплектами резины вместе с дисками.

Например, средний срок службы для двух комплектов дисков и шин размером 17 дюймов и 225/60 составляет около 10 лет, чтобы окупить все возможные затраты на шиномонтаж.

В течение первых двух лет и примерно до 30 тысяч километров, серьезных проблем не должно возникнуть. Однако на третьем году большинству автолюбителей приходится обращаться к мастерам шиномонтажа из-за дисбаланса. К четвертому году, при пробеге 60-70 тысяч километров, обычно начинаются проблемы с подтравливанием воздуха и ниппелями, что также требует обращения в мастерскую.

Это не учитывая проколов, которые также требуется устранять.

На пятом году, при пробеге 90-100 тысяч километров, многие водители задумываются о замене резины, так как бюджетные шины, пройдя такое расстояние, обычно существенно изношены.

Лишь небольшое количество владельцев автомобилей эксплуатируют одни и те же шины в течение десяти лет. Многие предпочитают продать автомобиль после достижения такого пробега. При этом следующий автомобиль в большинстве случаев имеет другие размеры колес.

Поэтому полностью окупить расходы на приобретение двух комплектов шин и литых дисков практически невозможно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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