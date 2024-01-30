Стартер и современные двигатели: почему долгая работа стартера может повредить ваш автомобиль

Три причины, почему нельзя долго крутить стартер при запуске мотора в мороз

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На старых автомобилях с карбюраторами возможно было запустить двигатель, проворачивая стартер в течение продолжительного времени. Чем дольше стартер вращался, тем выше были шансы успешного запуска двигателя. С появлением инжекторных систем и электронного управления этой процедурой стало избыточным.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако в зимние морозы могут возникнуть трудности при запуске двигателя, и некоторые водители предпочитают уделять стартеру больше времени, надеясь, что это поможет в заведении мотора. Согласно информации от портала njcar.ru, такой подход может быть опасным для современных автомобилей.

На автомобилях с системами прямого впрыска топлива рекомендуется не вращать стартер более 15 секунд, чтобы избежать перегрева. Продолжительная работа стартера может привести к проблемам с обмотками, щетками и подшипниками, особенно у старых автомобилей, которые находятся в эксплуатации более 15 лет.

Перегрев стартера может вызвать оплавление изоляции и короткое замыкание.

Если стартер работает продолжительное время, не запуская двигатель, его бендикс (обгонная муфта) также может пострадать. Несмотря на отсутствие запуска двигателя, в цилиндрах все равно происходит неудачное возгорание топливной смеси, что приводит к серии ударов стартера от маховика двигателя.

Долгая работа стартера также может вызвать появление задиров на стенках цилиндров. При продолжительном вращении стартера бензин попадает в камеру сгорания, смывая часть масла и вызывая повышенное трение между поршневыми кольцами и стенками цилиндров из-за недостатка смазки.

Это может привести к необходимости дорогостоящего капитального ремонта двигателя.