Бюджетные и стильные: ТОП-10 кроссоверов, доступных в России за менее чем 2 миллиона рублей

Составлен ТОП-10 самых недорогих кроссоверов в России в январе 2024 года

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Кроссоверы постепенно вытесняют хэтчбеки и седаны на российском автомобильном рынке. На данный момент, самой доступной моделью в сегменте SUV остается LADA Niva Legend, которую можно приобрести за 829 900 рублей в базовой комплектации.

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Если предпочтения склоняются к более комфортному варианту, то LADA Niva Travel предложит более широкий функционал, но за более высокую цену — 1 198 900 рублей, что на почти 400 тыс. рублей дороже, согласно информации от carsweek. ru.

Среди импортных представителей в сегменте SUV выделяется компактный Chery Tiggo 4 Pro, цена на который остается практически неизменной, составляя 1 699 000 рублей. Это фактор, который способствует его устойчивой популярности.

В пределах бюджета до 2 миллионов рублей в списке кроссоверов также присутствует Livan X3 Pro. Этот новый бренд, появившийся на рынке в 2023 году, предлагает доступную модель за 1 719 000 рублей.

JAC JS3 также входит в список доступных кроссоверов, причем за самую компактную модель этого бренда с учетом специальных предложений просят 1 799 000 рублей.

На шестом месте рейтинга находится отечественный кроссовер Москвич 3, который в настоящее время доступен за 1 830 000 рублей с бензиновым двигателем.

Haval Jolion выделяется как лучшее предложение в сегменте SUV, предлагая сочетание цены, качества и доступных опций. Стоимость стартовой версии Comfort составляет 1 849 000 рублей.

BAIC X35 российской сборки предлагается по цене 1 900 000 рублей, в то время как кроссовер Kaiyi X3 занимает девятое место с ценой 1 938 000 рублей.

Завершает топ-10 дорестайлинговый Geely Coolray, доступный по цене от 1 994 990 рублей.