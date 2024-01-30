Важное изменение в ПДД: круговой перекресток теперь проезжаем другим способом

Эксперт Франк: как не нарушить правила движения на круговых перекрестках в России

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Многие водители в России до сих пор игнорируют правила на круговых перекрестках, несмотря на внесенные изменения в 2017 году. Эксперт Ирина Франк рассказала о том, как правильно вести себя на этих участках дороги и какие штрафы могут быть наложены за нарушения.

Фото: Wikipedia by Сунђер_Боб_Коцкалоне is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Постановление Правительства N1300 от 26.10.2017 кардинально изменило порядок движения на круговых перекрестках, предоставив приоритет автомобилям, находящимся на кольце. Это привнесло значительные изменения по сравнению с предыдущей практикой, и многие водители продолжают допускать ошибки, что приводит к наложению штрафов.

Согласно новым правилам, при движении по кольцу приоритет отдается транспорту, уже находящемуся на нем. При въезде на круг водителю необходимо уступить дорогу автомобилям, уже движущимся по нему. В 2023 году вступили в силу дополнения к ПДД, уточняющие приоритет по знакам 2.1 (главная дорога) и 2.4 (уступите дорогу).

Например, автомобили, въезжающие на кольцо, имеют приоритет в случае установленного светофора или знака "Главная дорога". Приоритет также может быть предоставлен регулировщиком на перекрестке.

При выборе полосы на кольцевом перекрестке следует учитывать количество полос. Если полос две или три, рекомендуется выбирать ту, соответствующую маршруту. При необходимости съезда – правая полоса, при проезде через кольцо – центральная, чтобы не создавать помех другим автомобилям.

Важно помнить, что въезжать на круговой перекресток можно с любой полосы, но покидать его разрешено только с правой полосы, которую нужно занять заранее. При наличии дорожных знаков, разрешающих выезд из разных полос, водитель вправе воспользоваться этой возможностью.

Штраф за нарушение правил приоритета на круговых перекрестках составляет 1000 рублей. Движение по кругу по часовой стрелке, эквивалентное выезду на встречную полосу, может повлечь более серьезные штрафы – до 5000 рублей или даже лишение прав на полгода.