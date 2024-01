Важное изменение в ПДД: круговой перекресток теперь проезжаем другим способом

Многие водители в России до сих пор игнорируют правила на круговых перекрестках, несмотря на внесенные изменения в 2017 году. Эксперт Ирина Франк рассказала о том, как правильно вести себя на этих участках дороги и какие штрафы могут быть наложены за нарушения.

Фото: Wikipedia by Сунђер_Боб_Коцкалоне is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported