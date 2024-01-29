Изменения на рынке автомобилей в России: почему дилеры отказываются от параллельного импорта

NJCar.ru: Россия может отказаться от параллельного импорта автомобилей

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Ситуация на рынке новых автомобилей в России претерпела значительные изменения во второй половине прошлого года. Руководитель дилерской сети поделился с порталом njcar.ru причинами, по которым автосалоны вынуждены отказываться от параллельного импорта зарубежных марок.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjp24

Увеличение размера утилизационного сбора, снижение курса рубля и рост ставок по кредитам сделали процесс параллельного импорта малоприбыльным для дилеров. Больше нет возможности извлекать прибыль из поставок автомобилей по неофициальным каналам.

Параллельный импорт также столкнулся с проблемами в области гарантийного и технического обслуживания. Часто владельцам транспортных средств приходится самостоятельно искать мастеров и запчасти, что представляет серьезные трудности, особенно для владельцев коммерческого транспорта.

Санкции и уход иностранных автопроизводителей причинили наибольший ущерб именно коммерческому сектору. Тем не менее, отечественные производители грузовиков и специальной техники активнее других начали расширять свои производственные мощности.

По мнению участников рынка, автомобильная промышленность в целом восстановилась, и дилеры теперь предпочитают официальные поставки китайских автомобилей, отказываясь от импорта машин других марок.

Тем не менее, даже при таких изменениях наиболее востребованные зарубежные марки продолжают пользоваться популярностью.

Среди лидеров, ввозимых параллельно, можно выделить внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, а также кроссоверы Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Toyota RAV4. Популярны также седаны Chevrolet Cobalt и Toyota Camry.