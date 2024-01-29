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Светофоры будущего: новые правила движения на дорогах России

Важное нововведение в ПДД: светофоры теперь проезжаем иначе

2:02
Авто

В различных крупных городах России в настоящее время происходит поэтапное внедрение новой системы функционирования дорожных светофоров. Согласно информации, полученной от представителя ГИБДД порталом njcar.ru, проводится экспериментальное внедрение изменений, таких как отмена мигающего зеленого сигнала, появление двойного красного и убирание обратного отсчета времени.

Важное нововведение в ПДД: светофоры теперь проезжаем иначе
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Отказ от мигающего зеленого света и его практическое немедленное изменение на запрещающий желтый сигнал направлены на предотвращение попыток водителей ускориться, чтобы успеть пройти на мигающий зеленый. Хотя данное новшество не всем автомобилистам пришлось по вкусу, поскольку камеры ГИБДД расценивают желтый свет как запрещающий, нарушение этого правила подлежит штрафу.

Другое изменение заключается в удалении обратного отсчета времени с некоторых светофоров. Согласно разработчикам изменений в ПДД, отсутствие обратного отсчета должно стимулировать водителей к более внимательному поведению, поскольку они не будут знать, сколько времени осталось до изменения сигнала, что, по их мнению, должно улучшить безопасность на дорогах.

Третье нововведение связано с уменьшением размеров светофоров. Теперь применяются светофоры меньших размеров, но большинство водителей даже не замечают эти изменения, так как сигналы остаются хорошо видимыми. В настоящее время такие светофоры устанавливаются только в Москве, но с высокой вероятностью они вскоре появятся на всех дорогах страны.

Наконец, четвертое изменение включает в себя добавление второго красного сигнала. Желтый сигнал, который ранее предшествовал зеленому, заменен на красный. Другими словами, перед тем как загорится зеленый свет на перекрестке, на всех направлениях горит красный сигнал в течение трех секунд. Это изменение существенно снижает вероятность того, что автомобилисты начнут движение на желтый свет, поскольку перед ним всегда включается красный.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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