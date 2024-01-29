На экс-заводе Volkswagen в Калуге обнаружили тысячи немецких и японских иномарок

На территории экс-завода Volkswagen в Калуге была обнаружена парковка с несколькими тысячами автомобилей различных брендов, включая китайские, немецкие и японские модели.
Среди них замечены Volkswagen Tyron, Audi Q6, Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo. Причина хранения этих автомобилей на территории бывшего завода неизвестна. Экс-представительство Volkswagen в России было переименовано в AGR, а российские активы компании были приобретены "Авилоном" за 125 млн евро.
Планируется перезапустить завод к лету 2024 года, но конкретные детали производства не сообщаются.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.