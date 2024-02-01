Защита от профессиональных угонщиков: как обезопасить свой автомобиль от заказных угонов и разбора на запчасти

Специалисты назвали лучшие способы защиты автомобиля от угона

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По статистике угонов в постсоветском пространстве отмечается увеличение случаев заказных угонов автомобилей.

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Некоторые из угнанных машин попадают на рынок соседних стран, но чаще всего их разбирают на запчасти для последующей продажи. Иногда их используют для совершения других противоправных деяний, но это случается реже.

С внедрением технологий бесключевого доступа от автопроизводителей, преступники стали применять специальное оборудование для реализации своих целей. Они обладают средствами, позволяющими легко получить доступ к данным автомобилям.

Исследования автопроизводителей показали, что для взлома такого автомобиля угонщикам достаточно всего 10 секунд. В редких случаях системы защиты продемонстрировали хорошие результаты, но даже здесь взлом занял не более минуты.

Чтобы избежать попадания в статистику угонов, специалисты советуют держать ключи от автомобиля подальше от посторонних лиц. Когда машина находится в автосервисе или на мойке, необходимо убирать все ценные предметы.

Парковать автомобиль на ночь следует в хорошо освещенных местах. Важно также регулярно проверять работу системы бесключевого доступа и обновлять ее технологии. Для безопасного хранения ключа рекомендуется использовать чехол, блокирующий посторонние сигналы.

Не утрачивает своей эффективности проверенный временем метод — использование блокиратора руля.