Факты против мнений: почему полный бак не является источником реальной опасности для вашего автомобиля

Автоэксперты развеяли 4 мифа об опасности заправки "до полного бака"

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Широко распространено мнение о потенциальной опасности заправки бака "под завязку". Однако со временем многие из подобных предрассудков утратили свою актуальность, благодаря разъяснениям российских автоэкспертов.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Миф №1 : Считается, что полный бак может повредить систему вентиляции автомобиля. Впрочем, избыточное топливо может достигнуть адсорбера. Тем не менее, в современных автомобилях установлена электронная система, предотвращающая утечку топлива.

: Считается, что полный бак может повредить систему вентиляции автомобиля. Впрочем, избыточное топливо может достигнуть адсорбера. Тем не менее, в современных автомобилях установлена электронная система, предотвращающая утечку топлива. Миф №2 : Бак "под завязку" якобы увеличивает расход топлива. Хотя лишний вес действительно может повлиять на расход, облегчение бензобака на несколько килограммов не приведет к существенной экономии. Более эффективным способом является избавление от ненужных предметов в багажнике.

: Бак "под завязку" якобы увеличивает расход топлива. Хотя лишний вес действительно может повлиять на расход, облегчение бензобака на несколько килограммов не приведет к существенной экономии. Более эффективным способом является избавление от ненужных предметов в багажнике. Миф №3 : Существует мнение, что при полном баке топливо быстрее испаряется. Однако специалисты утверждают, что объем топлива не влияет на скорость его испарения. Современные баки в автомобилях обеспечивают герметичность, и испарение зависит от температуры и давления.

: Существует мнение, что при полном баке топливо быстрее испаряется. Однако специалисты утверждают, что объем топлива не влияет на скорость его испарения. Современные баки в автомобилях обеспечивают герметичность, и испарение зависит от температуры и давления. Миф №4: Говорят, что полный бак может быть пожароопасен. Теоретически возможна утечка топлива, но благодаря герметичности бака это маловероятно. В случае утечки рекомендуется обратиться в автосервис для проверки и устранения проблем.