Открываем глаза автовладельцам: что вы не знали о своем транспортном средстве

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Эксперты рассказали о главных заблуждениях водителей в отношении своего авто

1:34
Авто

Многие автолюбители заблуждаются в некоторых вопросах эксплуатации транспортного средства.

Эксперты рассказали о главных заблуждениях водителей в отношении своего авто
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Эксперты из России раскрыли распространенные заблуждения среди владельцев автомобилей.

По мнению специалистов, автомобиль, оснащенный механической коробкой передач, не обязательно оказывается более экономичным в использовании по сравнению с машиной с автоматической трансмиссией.

Ранее существовало такое правило, но современные автомобили с автоматической коробкой передач даже более эффективны по расходу топлива, чем транспорт с классической трансмиссией.

Также существует опасное убеждение о том, что брошенный окурок в бензине вызывает возгорание. Однако это происходит только в кино. В реальности для возгорания требуется высокая концентрация бензиновых паров в воздухе. На открытом воздухе это практически невозможно, но в закрытых помещениях - вполне.

Многие водители также считают, что полноприводные автомобили безопаснее в эксплуатации, чем моноприводные. В обычных условиях вождения это правило не срабатывает, но зимой или на разбитой дороге управление полноприводным автомобилем действительно более безопасно.

Существует также устоявшееся мнение о том, что дизельные автомобили экономичнее. Однако фактическая экономия топлива может быть сведена на нет из-за высоких затрат на обслуживание таких транспортных средств.

Многие автолюбители также утверждают, что шипованные шины предпочтительнее "липучек". Это утверждение верно только при управлении автомобилем на ледяной дороге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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