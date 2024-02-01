Открываем глаза автовладельцам: что вы не знали о своем транспортном средстве

Эксперты рассказали о главных заблуждениях водителей в отношении своего авто

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Многие автолюбители заблуждаются в некоторых вопросах эксплуатации транспортного средства.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Эксперты из России раскрыли распространенные заблуждения среди владельцев автомобилей.

По мнению специалистов, автомобиль, оснащенный механической коробкой передач, не обязательно оказывается более экономичным в использовании по сравнению с машиной с автоматической трансмиссией.

Ранее существовало такое правило, но современные автомобили с автоматической коробкой передач даже более эффективны по расходу топлива, чем транспорт с классической трансмиссией.

Также существует опасное убеждение о том, что брошенный окурок в бензине вызывает возгорание. Однако это происходит только в кино. В реальности для возгорания требуется высокая концентрация бензиновых паров в воздухе. На открытом воздухе это практически невозможно, но в закрытых помещениях - вполне.

Многие водители также считают, что полноприводные автомобили безопаснее в эксплуатации, чем моноприводные. В обычных условиях вождения это правило не срабатывает, но зимой или на разбитой дороге управление полноприводным автомобилем действительно более безопасно.

Существует также устоявшееся мнение о том, что дизельные автомобили экономичнее. Однако фактическая экономия топлива может быть сведена на нет из-за высоких затрат на обслуживание таких транспортных средств.

Многие автолюбители также утверждают, что шипованные шины предпочтительнее "липучек". Это утверждение верно только при управлении автомобилем на ледяной дороге.