Как подготовить свой автомобиль к активной эксплуатации после простоя

Автоэксперты рассказали, как реанимировать машину после долгого простоя

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В некоторых ситуациях владельцы автомобилей временно отказываются от использования своего транспортного средства. В свете текущей эпидемиологической обстановки, когда многие предпочитают соблюдать режим самоизоляции, множество автомобилей может оставаться в гараже на длительный период.

Фото: Макар Горшенин/ Pravda.ru

Эксперты в области автомобильного транспорта в России предоставили рекомендации по "возрождению" автомобиля после продолжительного простоя. Например, для поддержания работоспособности двигателя рекомендуется периодически запускать его на холостом ходу. Во многих современных автомобилях предусмотрена возможность осуществлять этот процесс удаленно, прямо из дома.

Регулярный запуск двигателя позволяет избежать сложностей при попытке завести автомобиль даже после месяца простоя. Однако перед запуском следует проверить состояние аккумулятора и, при необходимости, произвести его зарядку.

Кроме того, важно удостовериться в исправности других систем транспортного средства, включая проверку состояния электроники. Водителям также рекомендуется внимательно осмотреть шины, поскольку после продолжительного простоя они могут потребовать дополнительного накачивания воздуха.