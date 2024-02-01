Безопасное вождение в зимние морозы: экспертные советы по преодолению дефектов дорожного покрытия

Автоэксперты рассказали, как правильно преодолевать неровности на дороге

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В период зимних морозов на дорожном покрытии формируются дефекты, способные повредить подвеску и повысить риск возникновения аварийных ситуаций.

Фото: Openverse by Dima st bk is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты в области автомобильной безопасности предложили несколько рекомендаций по эффективному обходу ям, наледей и других препятствий на дорогах с минимальными потерями.

Многим водителям известен метод, позаимствованный у гонщиков. Возможно преодолеть препятствие так, чтобы колеса едва касались асфальта. Однако наилучший результат достигается, если в этот момент колеса максимально разгружены.

Для достижения этой "разгрузки" можно применять следующие приемы.

При резком торможении во время движения происходит сжатие передних пружин амортизатора, что способствует разгрузке задней оси.

При нажатии на педаль газа происходит обратный процесс.

При резком повороте руля вправо уменьшается нагрузка на левую сторону автомобиля, и наоборот при повороте влево.

При приближении к яме, но еще до ее достижения, резкое торможение позволяет нагрузить переднюю ось. Педаль следует отпустить непосредственно у ямы, чтобы вернуть автомобиль в исходное положение.

При въезде в яму на низкой скорости рекомендуется увеличить газ, что поднимет переднюю часть автомобиля и облегчит прохождение ямы без нагрузки на переднюю ось.

Аналогичные методы применяются при повороте руля влево или вправо при наезде на яму в направлении движения.