Оптимизируйте свою поездку: что делать и чего избегать при вождении на "автомате"

Автоэксперты перечислили старые привычки, от которых необходимо избавиться владельцам машин с АКПП

Многие водители изучали навыки управления автомобилем с механической коробкой передач. Однако даже после перехода на автомобили с автоматической коробкой передач многие автолюбители сохраняют свои старые привычки.

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Автомобильные эксперты выделили список действий, которые следует избегать при управлении транспортным средством с автоматической коробкой передач.

Рекомендации направлены на владельцев подержанных автомобилей, у которых коробка передач не рассчитана на чрезмерную нагрузку. По мнению экспертов, вождение автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо осуществлять с учетом специфики этой системы, а не так, как при управлении механической коробкой.

Например, не следует переводить автоматическую коробку передач в нейтральное положение во время коротких остановок. В противном случае коробка передач постоянно подготавливается к аварийной транспортировке, и частое переключение трансмиссии в этот режим не рекомендуется.

Специалисты также предупреждают относительно буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач на веревке. Если такая ситуация неизбежна, рекомендуется оставить двигатель включенным, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию смазки.

Кроме того, эксперты не советуют выполнять раскачку на автомобиле с автоматической коробкой передач, поскольку частая смена режимов трансмиссии может привести к ее выходу из строя.