700 штаммов бактерий: как автомобили становятся источником заболеваний, и как этого избежать

Названа самая грязная деталь в вашем автомобиле

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Американские ученые из Центра биотехнологической информации выявили, что самой загрязненной деталью в автомобиле является руль.

Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

Исследования показали, что руль автомобиля содержит в 4 раза больше различных штаммов бактерий по сравнению с сиденьем унитаза. Более того, анализ показал, что в этом элементе управления присутствует около 700 штаммов бактерий, включая те, которые способны нарушать пищеварение и вызывать кожные инфекции, такие как стафилококки и пропионовокислые бактерии. Стафилококк, например, может создавать в организме человека патогенную микрофлору.

Размножение этих бактерий может вызвать неприятные симптомы, такие как насморк, тошнота, рвота, першение в горле и повышение температуры тела.

Санитарные службы рекомендуют избегать приема пищи в салоне автомобиля, чтобы уменьшить риск заражения. В противном случае возможно развитие инфекционных заболеваний.

Только 32% владельцев автомобилей проводят полную чистку салона не реже одного раза в год. Исследование также выявило, что 12% водителей намеренно отказываются от этой процедуры. Специалисты подчеркивают, что регулярная уборка салона позволяет эффективно контролировать развитие болезнетворных бактерий.