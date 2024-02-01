Забудьте о шумах дороги: как дешево усовершенствовать звукоизоляцию вашего автомобиля

Эксперты поделились недорогим вариантом улучшения шумоизоляции автомобиля

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Автолюбители часто высказывают недовольство из-за нежелательных звуков, проникающих в салон автомобиля, таких как шум дороги и шелест шин. Эта проблема особенно актуальна для универсалов и хэтчбеков, у которых уровень звукоизоляции оставляет желать лучшего.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

Препятствием к полной тишине в этом случае служит наличие "пятой двери". Заводская звукоизоляция, предлагаемая производителями автомобилей, часто оказывается недостаточной.

Эксперты поделились бюджетным методом улучшения шумоизоляции, разработанным китайскими специалистами. Для предотвращения проникновения посторонних звуков в салон автомобиля рекомендуется установить специальную уплотнительную резинку, произведенную в Китае.

Эту резинку следует приклеить поверх заводской уплотнительной резинки, используя двусторонний скотч. В результате такой процедуры не только улучшится шумоизоляция автомобиля, но и исключится попадание холодного воздуха в салон.

Таким образом, обеспечив оптимальную температуру в салоне, владельцу больше не будут мешать нежелательные звуки.