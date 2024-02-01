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Белый дым и лужи: какие сигналы охлаждающей системы не следует игнорировать

Эксперты рассказали, как не перегреть двигатель, если есть утечка антифриза

1:36
Авто

Среди основных неисправностей автомобильных систем, которые часто приводят к выходу двигателя из строя, эксперты выделяют проблему перегрева двигателя.

Эксперты рассказали, как не перегреть двигатель, если есть утечка антифриза
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эту проблему часто сталкиваются владельцы автомобилей, которые упустили момент обнаружения дефектов в системе охлаждения.

В результате возникает разгерметизация и происходит утечка антифриза. В свою очередь, это приводит к перегреву, а затем к поломке двигателя. Такие дефекты проявляют свои симптомы, и их игнорирование может привести к неожиданным проблемам и дополнительным расходам.

Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке может остаться незамеченным, но появление луж под автомобилем или наличие сырости и химического запаха в салоне следует внимательно рассматривать.

Кроме того, наличие пара под крышкой расширительного бачка и белого дыма из выхлопной трубы может свидетельствовать о возможной утечке.

Последнее указывает на наличие микротрещин в головке блока цилиндров. Проникновение антифриза через эти трещины в камеру сгорания может вызвать гидроудар в цилиндрах, что потребует значительных ремонтных работ и увеличит итоговую сумму в чеке.

Для предотвращения перегрева важно регулярно проверять состояние компонентов системы охлаждения.

Также важно оперативно реагировать при первых подозрениях на утечку антифриза. В случае неожиданных проблем в пути можно воспользоваться экспресс-герметизацией системы.

На рынке представлено много высокотехнологичных профессиональных средств для ремонта, которые способны устранить большинство повреждений системы охлаждения двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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