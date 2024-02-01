Автоэксперты рассказали, какое масло лучше подходит для обкатки автомобиля

Специалисты утверждают, что оптимальным выбором для обкатки транспортного средства является использование масла, рекомендованного производителем автомобиля. Следуя указаниям изготовителя, владелец автомобиля может определиться с выбором смазочного материала.
Также важно для водителя знать требуемую вязкость моторного масла и наиболее подходящую марку продукта, что также указывает производитель автомобиля.
Эксперты в области автомобильной техники подчеркивают, что производители предпринимают значительные усилия и проводят исследования перед тем, как давать рекомендации. Поэтому советы производителя автомобиля заслуживают особого внимания.
Нарушение рекомендаций может привести к неисправностям в работе двигателя, как предупреждают автомобильные эксперты.
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