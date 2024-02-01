Октановые числа топлива: как избежать серьезных проблем с двигателем вашего автомобиля

Прежде всего, необходимо ознакомиться с техническими требованиями эксплуатации автомобиля. Производитель четко указывает на подходящее октановое число топлива для двигателя. Нарушение этих рекомендаций может привести к серьезным проблемам с двигателем.
В качестве примера эксперты отмечают, что у современных автомобилей чаще возникает детонация при использовании бензина с октановым числом АИ-92. Это происходит из-за "провала" мощности двигателя при достижении 3 тысяч оборотов, что влечет за собой повышенную нагрузку на поршни, их оплавление и залипание колец.
Использование бензина с октановым числом 92 в автомобилях, предназначенных для использования 95-го, запрещено производителем. В случае игнорирования этого правила, двигатель может перейти в аварийный режим, даже если предусмотрена защитная функция на программном уровне. Однако эксперты предупреждают, что и в этом случае возможны серьезные последствия.
При заправке топлива с октановым числом АИ-95 можно быть уверенным, что мотор работает в более мягком режиме. Рекомендуется избегать смешивания двух разных типов топлива, так как это может повредить двигатель.
Игнорирование требований, установленных руководством по эксплуатации, может привести к потере права на гарантийное обслуживание.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.