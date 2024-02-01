Октановые числа топлива: как избежать серьезных проблем с двигателем вашего автомобиля

Эксперты рассказали, почему нельзя заправлять автомобиль АИ-92 вместо АИ-95

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Прежде всего, необходимо ознакомиться с техническими требованиями эксплуатации автомобиля. Производитель четко указывает на подходящее октановое число топлива для двигателя. Нарушение этих рекомендаций может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

В качестве примера эксперты отмечают, что у современных автомобилей чаще возникает детонация при использовании бензина с октановым числом АИ-92. Это происходит из-за "провала" мощности двигателя при достижении 3 тысяч оборотов, что влечет за собой повышенную нагрузку на поршни, их оплавление и залипание колец.

Использование бензина с октановым числом 92 в автомобилях, предназначенных для использования 95-го, запрещено производителем. В случае игнорирования этого правила, двигатель может перейти в аварийный режим, даже если предусмотрена защитная функция на программном уровне. Однако эксперты предупреждают, что и в этом случае возможны серьезные последствия.

При заправке топлива с октановым числом АИ-95 можно быть уверенным, что мотор работает в более мягком режиме. Рекомендуется избегать смешивания двух разных типов топлива, так как это может повредить двигатель.

Игнорирование требований, установленных руководством по эксплуатации, может привести к потере права на гарантийное обслуживание.